Ямы на дорогах Мичуринска устранят за миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-01T17:37:47+03:00

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В Мичуринске приступили к ямочному ремонту дорог. Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, муниципальный контракт на сумму 1,1 миллион рублей был заключен с с подрядной организацией ООО «Дортранс», выигравшей электронные торги.

Первым делом устранению ям и выбоин подлежат улицы, по которым организовано движение общественного транспорта. На сегодняшний день работы уже начались на дороге по Липецкому шоссе. Также в текущем году одновременно с ямочным ремонтом дорог, в Мичуринске проведут капитальный ремонт дорог на сумму 178 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU