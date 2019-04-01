Ямы на дорогах Мичуринска устранят за миллион рублей
Работы начались с Липецкого шоссе
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В Мичуринске приступили к ямочному ремонту дорог. Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, муниципальный контракт на сумму 1,1 миллион рублей был заключен с с подрядной организацией ООО «Дортранс», выигравшей электронные торги.
Первым делом устранению ям и выбоин подлежат улицы, по которым организовано движение общественного транспорта. На сегодняшний день работы уже начались на дороге по Липецкому шоссе. Также в текущем году одновременно с ямочным ремонтом дорог, в Мичуринске проведут капитальный ремонт дорог на сумму 178 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU