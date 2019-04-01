65-летняя тамбовчанка зарезала мужа, с которым прожила 20 лет

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-01T17:23:53+03:00

Изменить размер текста: A A

29 марта в одном из частных домов Моршанского района нашли тело 61-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 65-летняя гражданскую супругу погибшего, с которой он проживал на протяжении почти 20 лет.

По версии следствия, вечером 28 марта текущего года пенсионерка во время бытовой ссоры с гражданским супругом схватил нож и нанесла им несколько ударов, после чего спокойно легла спать. На следующий день, обнаружив мужчину мертвым, она сообщила о случившемся родственникам. Известно, что конфликты в семье происходили регулярно, потому что пара употребляла спиртное.

- По данному факту Моршанским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказали в региональном СКР. - Сейчас по делу проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего. Подозреваемая пенсионерка заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU