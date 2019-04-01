На Тамбовщине условно осужденный мужчина пытался дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-01T17:00:16+03:00

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В городе Рассказово завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

По версии следователей, 24 февраля этого года обвиняемого доставили в отделение полиции для оформления административного материала за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — мужчина спал в подъезде жилого дома.

В служебном кабинете рассказовец положил на стол полицейского шесть тысяч рублей в качестве взятки за несоставление протокола об административном правонарушении. Поскольку мужчина был условно осужден, то привлечение к административной ответственности могло повлечь для него реальное лишение свободы. Однако страж порядка от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе изнасилование, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU