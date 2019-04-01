Тамбовчан приглашают на военно-исторический фестиваль

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-01T16:28:23+03:00

Реконструкцию одного из сражений Великой Отечественной войны на заречной территории Тамбова в 2018 году. Фото: с сайта Тамбовской областной Думы

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В Тамбове пройдет военно-исторический фестиваль. Средства на фестиваль выделило Российское военно-историческое общество.

- Решено провести фестиваль 11-12 июня, кульминацией которого станет реконструкция одного из боев на подступах к Сталинграду летом 1942 года. Сталинградская битва выбрана не случайно, решающую роль в этом сражении сыграла 2-я Гвардейская армия, сформированная в нашей области, - сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы.

В реконструкции примут участие около 100 человек. Помимо легкого стрелкового оружия, на вооружении у реконструкторов будут артиллерийские орудия и грузовики времен войны. Сейчас рассматривается вопрос о доставке в Тамбов танка Т-70 и реактивной системы залпового огня «Катюша». «Сражение» пройдет на заречной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU