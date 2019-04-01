2019-04-01T15:46:31+03:00
Общество

Более 50 семей из Тамбовского района получили жилищные сертификаты

Социальные выплаты будут использованы на приобретение жилого помещения или строительство дома
Ксения АЛЕШИНА
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Средства предоставлены в рамках государственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области»Средства предоставлены в рамках государственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Заместитель главы администрации области Сергей Иванов вручил 51 семье из Тамбовского района свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Из них 20 семей - молодые семьи и молодые специалисты. Всего же размер социальной выплаты составил 39 млн рублей -35,5 млн рублей федеральные средства и 3,5 млн рублей — региональные.

- В 2019 году в Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области» выделено 227,9 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составили – 207,4 миллиона рублей. В рамках софинансирования из региональной казны выделено 20,5 миллиона рублей. Все средства направлены 264 семьям, проживающим и работающим в селах региона, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Добавим, что с 2014 по 2018 годы благодаря данной подпрограмме свои жилищные условия смогли улучшить 1015 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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