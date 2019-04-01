Драмтеатр приглашает тамбовчан на кастинг в мюзикл
Тамбовский драматический театр через неделю приступит к постановке нового мюзикла по одному очень известному произведению. Какой именно сюрприз готовят театралы, пока держится в секрете. Сейчас объявлен кастинг, участие в котором могут принять обычные горожане.
- Детали постановки пока разглашать не можем. Но у режиссёра очень грандиозная задумка и нам необходимо много, катастрофически много массовки. Если вы давно мечтали попасть на сцену и почувствовать себя настоящим актёром, то мы вас ждём!, - сообщают в театре.
В драмтеатре отмечают, что сценический опыт приветствуется, однако не обязателен. Кастинг состоится 6 апреля. Заявки можно направлять на почту tolstopravik@mail.ru, указав рост, размер одежды, возраст и дополнительную информацию (участие в театральных студиях, кружках, спортивных секциях, вокал, и т. п.). Текст необходимо сопроводить двумя фото: портрет и в полный рост. Возрастное ограничение 16+.
ИСТОЧНИК KP.RU