2019-04-01T14:52:37+03:00
Общество

В одной из школ Тамбовщины детям запретили заниматься в аварийном спортзале

Уроки физкультуры будут временно проходить в другом месте
Ксения АЛЕШИНА
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В связи с многочисленными публикациями в СМИ о ненадлежащем состоянии здания филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» в селе Каменка, прокуратура Ржаксинского района провела проверку.

Проверка показала, что в начале текущего 2019 года из-за растаявшего снега, скопившегося на крыше здания филиала школы, образовалась сильная течь в кровле. В результате этого, в фойе образовательного учреждения набухла потолочная плитка. Кроме того, в спортивном зале с одной стены стала осыпаться штукатурка, пришло в негодность половое покрытие, с потолка стекала вода. Занятия для учащихся 1-11 классов с 12 по 13 марта были приостановлены, а 14 марта ребята вновь сели за парты.

- Для получения технического заключение специалистов о состоянии кровли и возможности - дальнейшей эксплуатации здания администрацией школы со специализированной организацией заключен соответствующий договор, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры по Тамбовской области. - По поручению прокуратуры Ржаксинского района территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области проведена внеплановая выездная проверка указанного филиала школы, по результатам которой в отношении юридического лица - Ржаксинской СОШ составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ, а также о временном запрете деятельности спортивного зала филиала школы в связи с несоответствием спортзала предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Районный суд, рассмотрев материалы дела, запретил занятия в спортзале на 90 суток. На сегодняшний день решается вопрос о месте проведения с учащимися школы занятий физкультурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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