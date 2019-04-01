В Тамбовской области кассир получила от клиента фальшивую купюру и вызвала полицию

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-01T14:25:51+03:00

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Ночью 30 марта оператор-кассир получила от клиента автозаправочного комплекса в Никифоровском районе 5-тысячную купюру. При проверке банкноты женщина обнаружила признаки подделки и вызвала полицейских. На сигнал из АЗК прибыли стражи порядка, они опросили мужчину и изъяли подделку.

- 49-летний житель Астраханской области пояснил, что не догадывался о том, что расплачивается фальшивкой. Банкнота попала к нему в результате продажи сельхозпродукции. Данная информация сейчас изучается сотрудниками полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские поблагодарили кассира АЗС за профессиональный подход к исполнению своих служебных обязанностей. Женщина проявила бдительность, при проверке купюры использовала специальный детектор, при помощи которого выявила признаки подделки.

В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU