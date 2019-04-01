В Тамбовской области под колеса попали ребенок и 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-01T13:29:13+03:00

Авария в Первомайском районе унесла жизнь пешехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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31 марта в Тамбовской области дважды наехали на пешеходов. Первое ДТП произошло в 13 часов 40 минут на улице Зои Космодемьянской около дома №3 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. По данным регионального УГИБДД 30-летняя женщина-водитель, которая находилась за рулем «Аudi А1 Sportback» наехала на восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу. Маленький пешеход получил травмы и его доставили в Детскую областную больницу.

Еще одна авария случилась в девять часов вечера на 348 километра автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань», в Первомайском районе. Здесь 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 34-летнего мужчину, который двигался во встречном с автомобилем направлении.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU