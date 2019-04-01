Группа «Мумий Тролль» выступит на юбилейном «Черноземе» в Тамбове

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-01T13:11:18+03:00

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Организаторы «Чернозема» сообщили любителям рок-музыки радостную новость. В этом году на сцене рядом с Татарским валом выступит знаменитая группа «Мумий Тролль» из Владивостока, основанная в 1983 году ее бессменным лидером и идеологом Ильей Лагутенко.

Напомним, что юбилейный рок-фестиваль «Чернозем-2019» пройдет в Тамбове с 9 по 11 августа. Участие в самом душевном событии года примут: 25/17, Amatory, BrainStorm, FPG, Louna, Алиса, Анимация, Ария, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Княzz, Мураками, Обе-Рек, Пикник, П***офильмы, Северный Флот и Температура Тела.

ИСТОЧНИК KP.RU