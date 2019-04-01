В Тамбовской области иномарка протаранила бордюр
Пострадал водитель
Авария произошла в Кирсановском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 31 марта в десять часов утра на 2-м километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов-Кирсанов 2» в Кирсановском районе. Автомобиль «Фольксваген Гольф», 32-летний водитель которого не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем опрокинулся.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель иномарки получил ранения и самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».
ИСТОЧНИК KP.RU