2019-04-01T12:23:26+03:00
Происшествия

В Тамбовской области иномарка протаранила бордюр

Пострадал водитель
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Кирсановском районеАвария произошла в Кирсановском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 31 марта в десять часов утра на 2-м километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов-Кирсанов 2» в Кирсановском районе. Автомобиль «Фольксваген Гольф», 32-летний водитель которого не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем опрокинулся.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель иномарки получил ранения и самостоятельно обратился в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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