2019-04-01T12:07:19+03:00
Спорт

Тамбовские самбисты отличились на первенстве ЦФО

Два спортсмена завоевали медали
Ксения АЛЕШИНА
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В копилке сборной Тамбовской области - золото и бронзаВ копилке сборной Тамбовской области - золото и бронзаФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Сборная Тамбовской области по самбо приняла участие в первенстве ЦФО среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р., которое проходило в Можайске с 25 по 28 марта. Участие в соревнованиях приняли более 400 самбистов из 17 областей центрального региона.

Двое тамбовских спортсменов успешно показали себя и завоевали путевки на национальное первенство. В весовой категории до 46 кг воспитанник тренера Сергея Кувалдина Владислав Толиков занял первое место. Еще одну медаль тамбовчанам, но бронзовую, принес Артем Федотов. Он стал третьим в весе до 78 кг. Спортсмен тренируется под руководством Александра Щукина.

- Спортсмены получили право выступить на первенстве России среди юношей до 18 лет в сентябре в Ижевске и поучаствовать в международном турнире «Победа» в Санкт-Петербурге в мае, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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