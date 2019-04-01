Житель Тамбовщины хранил дома самодельное оружие

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-01T11:24:24+03:00

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29 марта в дежурную часть поступила информация о том, что у 47-летнего жителя Мичуринска есть оружие, которое он хранит незаконно. Полицейские установили, что, живя в доме на улице Фабричной, мужчина изготовил самодельное стреляющее устройство.

- Так называемый "поджигной" у домовладельца изъят. В ходе опроса нарушитель дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 223 «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей». Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU