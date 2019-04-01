В Тамбовской области стало на 20 памятников больше

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-01T10:01:35+03:00

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В единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 20 объектов культурного наследия регионального значения, в том числе: «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством С.В. Рахманинова в имении дворян Сатиных» (Тамбовская область, Уваровский район) и 19 памятников архитектуры и градостроительного искусства, созданных в период с XIX до середины ХХ века, и расположенных на территории Тамбовской области.

- Среди памятников, принятых на государственную охрану «Дом семьи И.В. Мичурина» (г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, 74), «Кинотеатр «Родина» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 26), «Дом культуры «Знамя труда» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 118), «Работный дом» (г. Тамбов, ул. Студенецкая, 1), «Ильинская церковь» (Моршанский район, с. Алгасово), - пояснили в региональном управлении госохраны памятников.

На государственную охрану приняты объекты, имеющие высокую архитектурную и историко-культурную ценность. «Храм Спаса Нерукотворного» (Староюрьевский район, с. Спасское)» построен в 1825 году по проекту выдающегося русского архитектора Афанасия Григорьевича Григорьева. А.Г. Григорьев - один из самых известных архитекторов московского ампира. Сохранился проект, который находится в фондах Государственного исторического музея. Памятник обладает и художественной ценностью, так как церковь запечатлена на полотнах Григория Сороки: «Вид на храм», «Вид на имение Спасское», «Рыбаки». «Здание Тамбовского среднего сельскохозяйственного училища» (Ржаксинский район, п. Чакино). Здание училища построено в 1914 году по проекту известного архитектора Адама Иосифовича Дитриха. Здание, построенное в формах английского романтизма, является достаточно редким для провинции образцом историзма в архитектуре.

ИСТОЧНИК KP.RU