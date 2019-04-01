Тамбовские школьники напишут Всероссийские проверочные работы

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-01T09:31:53+03:00

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2 апреля стартует самая массовая процедура по оценке качества подготовки школьников – Всероссийские проверочные работы. Первыми проверить свои знания предстоит семиклассникам и выпускникам 11 классов. Школьники 7 классов напишут проверочную работу по иностранному языку, а одиннадцатиклассники - по истории.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные мероприятия, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

Как поясняют в региональном управлении образования и науки, участие школ во Всероссийских проверочных работах для 7 и 11 классов является добровольным. ВПР в 11 классах проводятся среди учащихся, которые не выбрали данные предметы для прохождения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.

- ВПР учащиеся пишут в своих школах, - объясняют в управлении образования и науки Тамбовской области. - Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После результаты вносятся школами в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

Всероссийские проверочные работы по различным предметам продлятся до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU