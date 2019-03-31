2019-03-31T11:38:52+03:00
Спорт

В Тамбове прошел матч с участием знаменитых футболистов и звезд эстрады

Дружеская встреча закончилась со счетом 5:5 [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Обзор "Матча Звезд". Голы, яркие моменты, интервью.

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"Матч звезд" состоявшийся в Тамбове 30 марта завершился ничьей. В этот день на футбольное поле вышла сборная администрации области и команды "Забей", составленной из звезд футбола и эстрады.

Тамбовчане смогли воочию увидеть таких спортсменов, как Александр Мостовой, Дмитрий Ананко, Юрий Ковтун, Альберт Саркисян, Вагиз Хидиятуллин, Алексей Прудников, а также звезд эстрады Алексея Глызина и Алексея Маклакова.

После первого тайма команда "Забей" вела со счетом 2:0, а походу матча еще и 3:1. Но в концовке игры хозяева поля вышли вперед - 5:4. Однако, как часто бывает в дружеских матча, встреча завершилась вничью - 5:5.

Обзор "Матча Звезд". Голы, яркие моменты, интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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