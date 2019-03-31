2019-03-31T11:21:57+03:00
Звезды

13 детских театральных коллективов выступят в Тамбове 2 апреля

Каждый из них готовит игровую интерактивную программу со зрителями перед началом своего спектакля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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«Театр, где играют дети» - фестиваль, который проходит в рамках Года театра в Тамбовской области. Участие в нем принимают детские и юношеские драматические коллективы и кукольные театры из разных уголков страны. 2 и 3 апреля состоится заключительный конкурсный показ. Юные актеры выступят на сцене Тамбовского молодежного театра.

Заявки на участие в конкурсе представили театральные коллективы из разных городов: Уфа, Курчатов, Старый Оскол, Переславль-Залесский, Новомичуринск, Донецк, Белгород, Котовск, Тамбовской области и других.

В финальном конкурсном показе свое мастерство продемонстрируют 13 детских театральных коллективов, каждый из которых готовит игровую интерактивную программу со зрителями перед началом своего спектакля. Открытие конкурса состоится 2 апреля в 11 часов. Церемония награждение победителей - 3 апреля. Во время фестиваля в фойе театра будет организована фотозона, где зрителей будут развлекать ростовые герои из любимых мультфильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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