Футболисту ФК «Тамбов» сделали операцию в Италии
Сергей Зуйков получил серьезную травму колена
Сергей Зуйков восстанавливается после операции
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Защитник футбольного клуба «Тамбов» Сергей Зуйков прооперирован в Италии. Как сообщает пресс-служба клуба, ему сделали реконструкцию передней крестообразной связки правого коленного сустава.
Травму игрок получил перед игрой с «ФК «Тюмень» 10 марта. Сергей Зуйков – новичок в рядах «горожан», он вошел в состав нашего клуба этой зимой и успел сыграть всего один матч в Саранске против команды «Мордовия». Сроки восстановления после разрыва кресообразных связок колена могут достигать полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU