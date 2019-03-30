Футболисту ФК «Тамбов» сделали операцию в Италии

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-30T13:55:41+03:00

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Защитник футбольного клуба «Тамбов» Сергей Зуйков прооперирован в Италии. Как сообщает пресс-служба клуба, ему сделали реконструкцию передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Травму игрок получил перед игрой с «ФК «Тюмень» 10 марта. Сергей Зуйков – новичок в рядах «горожан», он вошел в состав нашего клуба этой зимой и успел сыграть всего один матч в Саранске против команды «Мордовия». Сроки восстановления после разрыва кресообразных связок колена могут достигать полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU