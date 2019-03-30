2019-03-30T13:38:50+03:00
Общество

Тамбовские полицейские за год раскрыли больше 7 тысяч преступлений

Руководство полиции отчиталось о работе перед депутатами облдумы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Количество серьезных преступлений за год снизилосьКоличество серьезных преступлений за год снизилось
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Врио начальника УМВД России по Тамбовской области полковник полиции Алексей Соломатин выступил перед депутатами Тамбовской областной Думы с отчетом о деятельности органов внутренних дел региона за 2018 год.

- По итогам 2018 года отмечено сокращение тяжких и особо тяжких деяний, совершенных против жизни и здоровья граждан (-2%), разбойных нападений (-37%), грабежей (-1,4%), краж чужого имущества (-0,9%), в том числе с проникновением в квартиры и дома (-16,7%), что особо важно для населения, - рассказал Алексей Соломатин. - Заметно меньше фиксировалось правонарушений в жилом секторе (-2,2%, тяжких -40,5%). Не отмечено роста преступности среди ранее судимых лиц (-0,2%), иностранных граждан (-16,3%)

Раскрываемость преступлений в нашем регионе составила 65,3%. Всего было раскрыто более 7 тысяч преступлений (7343), это 65,3% от их общего количества, при этом каждое шестое - тяжкое и особо тяжкое (1125. По основным характеристикам криминогенности, уровню преступности (в расчете на население) Тамбовская область остаётся в числе наиболее благополучных регионов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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