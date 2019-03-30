2019-03-30T13:29:16+03:00
Общество

Спектакль тамбовской «молодежки» признали лучшим в сезоне

Всего жюри оценивало 9 творческих работ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Спектакль Тамбовского молодежного театра «104 страницы про любовь» был признан жюри XI Тамбовского регионального театрального фестиваля «Итоги сезона 2018-2019» лучшим в этом сезоне. Сам коллектив театра удостоен звания лауреата в номинации «Событие». Также звания лауреата в номинации «Браво!» присуждено актрисе Тамбовского молодёжного театра, исполнительнице роли Графини в спектакле Андрея Боровикова «Три карты» Елене Фёдоровой за лучшее исполнение женской роли.

- Учредителем фестиваля «Итоги сезона 2018-2019» является Тамбовское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации, - рассказали в администрации города Тамбова. - Фестиваль прошёл в марте текущего года. Его участниками стали Тамбовский драматический театр, Мичуринский драматический театра и Тамбовский молодёжный театр. Всего на суд жюри профессиональными театрами на фестивале было представлено 9 творческих работ. Работа актеров тамбовской «Молодежки» и режиссера Кирилла Заборихина была признана лучшей в этом сезоне.

Решение жюри было озвучено 26 марта, в Международный день театра, на торжественном мероприятии, которое прошло в Тамбовском молодёжном театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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