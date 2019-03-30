2019-03-30T12:52:51+03:00
Происшествия

Тамбовчанин перевел аферисту 7,5 тысяч рублей

Мужчина пытался недорого снять квартиру
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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29 марта в дежурную часть полиции Тамбова обратился 37-летний мужчина, который сообщил о мошенничестве. Выяснилось, что 28 марта он прочел на Авито объявление о сдаче в аренду жилья. Цена была небольшой, и тамбовчанин связался по указанному номеру. Во время разговора «хозяин» жилья пояснил, что у него уже есть желающие снять квартиру, но, если мужчина хочет стать первым, необходимо отправить задаток в сумме 7500 рублей.

- Далее тамбовчанину перезвонили с номера 89635735581 (Билайн Татарстан) и продиктовали номер счета, на который нужно было перевести половину суммы, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. - Потом последовал еще один звонок с номера 89253332391 (Мегафон Москва) и номер счета, на который надо перевести оставшуюся сумму. Наивный мужчина, поверив звонкам злоумышленников, послушно перевел им 7500 и после этого телефоны их стали недоступны. За помощью пострадавший обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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