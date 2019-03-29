Победитель квеста на «Библионочи» в Тамбове поедет в московский театр на премьеру спектакля «Обломов»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-29T17:01:00+03:00

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Знаменитый советский и российский актер, уроженец Тамбова Анатолий Лобоцкий вручит уникальный подарок победителю театрального квеста, который пройдет 19 апреля в Пушкинской библиотеке в рамках «Библионочи».

Пригласительный билет на два лица в московский Театр имени Владимира Маяковского, достанется дому, кто лучше всех справится со всеми заданиями. У победителя будет возможность увидеть премьерный показ спектакля «Обломов». Как сообщает официальный сайт «ЕР» в Тамбовской области, финансирование поездки в столицу берет на себя депутат Государственной Думы России, член фракции партии «Единая Россия» Тамара Фролова.

ИСТОЧНИК KP.RU