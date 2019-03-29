2019-03-29T16:23:05+03:00
Происшествия

Руководитель тамбовской фирмы осужден за неуплату около 20 млн рублей налогов

Директор сельхозорганизации приговорен к крупному штрафу
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратурой Октябрьского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению руководителя общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».

- Следствием и судом установлено, что директор умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2015, 2016, 1 и 2 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации-налогоплательщика с другими хозяйствующими субъектами по приобретению товарно-материальных ценностей и представлял их в налоговый орган. Таким образом, он уклонился от уплаты НДС за указанные периоды на сумму около 20 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд назначил руководителю фирмы наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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