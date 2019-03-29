2019-03-29T16:10:45+03:00
Происшествия

3 человека погибли, 2 в реанимации в результате лобового столкновения «Нивы» и «Рено» под Тамбовом

Авария случилась в Моршанском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Сегодня, 29 марта, в 12:06 на пульт спасателей поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Моршанском районе, вблизи села Устье, на трассе А-143 «Тамбов-Шацк».

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Нива» и «Рено Сандеро», - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.

По данным УГИБДД по Тамбовской области, водитель «Нивы», 27-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения - в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где допустил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 59-летней женщины.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водители автомобилей доставили в реанимационное отделение Моршанской ЦРБ. Пассажир «ВАЗа-212140» (Нивы) - молодой человек, а также две пассажирки «Рено Сандеро» погибли на месте ДТП. Погибшие и пострадавшие - жители Тамбовщины.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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