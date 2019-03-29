2019-03-29T16:10:10+03:00
Происшествия

По требованию прокуратуры за кражу петуха на жительницу Тамбовщины завели уголовное дело

Участковый хотел привлечь ее лишь к административной ответственности
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У жительницы Сосновского района украли петуха, она обратилась в полицию. Участковый установил, что кражу птицы птицу совершила односельчанка потерпевшей. Войдя на территорию чужого домовладения, она открыла сарай, в котором находились куры, и похитила оттуда петуха.

Поскольку сумма причиненного ущерба составила менее 1 тысячи рублей, участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и привлек сельчанку к административной ответственности. Однако прокуратура Сосновского района, осуществляя надзор за законностью решений, принимаемых полицейскими, посчитала, что отказ в возбуждении уголовного дела вынесен незаконно.

- Не был учтен такой квалифицирующий признак, как совершение кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, что указывает на наличие в действиях злоумышленницы состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Неправильное применение норм уголовного и административного права привело к незаконному привлечению злоумышленницы к административной ответственности и освобождению от уголовной ответственности.

В итоге после прокурорского вмешательства в отношении женщины, укравшей петуха, вместо административного возбудили уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель квеста на «Библионочи» в Тамбове поедет в московский театр на премьеру спектакля «Обломов»
Руководитель тамбовской фирмы осужден за неуплату около 20 млн рублей налогов
3 человека погибли, 2 в реанимации в результате лобового столкновения «Нивы» и «Рено» под Тамбовом
Прораб, по вине которого на тамбовском заводе серьезно пострадал рабочий, предстанет перед судом
Житель Тамбовщины пытался "подкупить" полицейских
Тамбовщине выделят 10 млн рублей на библиотеку нового поколения
В Тамбове в районе Северной площади появится «кольцо»
В Тамбове на Мичуринской ограничат движение транспорта
Белгородцы украли косметику из магазина в Тамбовской области
Тамбовская 11-классница - призер Всероссийской олимпиады школьников по экономике
В Тамбовскую область привезут чудотворную икону «Избавительница от бед»
В Тамбовской области мужчина с ножом в руках угрожал сожительнице убийством