По требованию прокуратуры за кражу петуха на жительницу Тамбовщины завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-29T16:10:10+03:00

Участковый хотел привлечь ее лишь к административной ответственности

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У жительницы Сосновского района украли петуха, она обратилась в полицию. Участковый установил, что кражу птицы птицу совершила односельчанка потерпевшей. Войдя на территорию чужого домовладения, она открыла сарай, в котором находились куры, и похитила оттуда петуха.

Поскольку сумма причиненного ущерба составила менее 1 тысячи рублей, участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и привлек сельчанку к административной ответственности. Однако прокуратура Сосновского района, осуществляя надзор за законностью решений, принимаемых полицейскими, посчитала, что отказ в возбуждении уголовного дела вынесен незаконно.

- Не был учтен такой квалифицирующий признак, как совершение кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, что указывает на наличие в действиях злоумышленницы состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Неправильное применение норм уголовного и административного права привело к незаконному привлечению злоумышленницы к административной ответственности и освобождению от уголовной ответственности.

В итоге после прокурорского вмешательства в отношении женщины, укравшей петуха, вместо административного возбудили уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU