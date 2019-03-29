Прораб, по вине которого на тамбовском заводе серьезно пострадал рабочий, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-29T15:20:39+03:00

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В Тамбовской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего прораба монтажного отдела московской коммерческой организации, занимающейся поставкой и монтажом различного оборудования. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- С августа по октябрь прошлого года обвиняемый совместно с бригадой работников осуществлял монтаж холодильного оборудования на одном из мясоперерабатывающих заводов нашего региона, с которым его фирма-работодатель заключила договор подряда. 26 сентября 2018 года он и его бригада должны были выполнить работы по монтажу теплообменника в холодильно-компрессорном помещении завода на высоте около 6 метров. При подъеме оборудования оно перевернулось, ударив основной частью одного из работников. В результате 34-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки и множественных переломов грудных позвонков, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как установлено следствием, ответственным за охрану труды был прораб, который не обеспечил безопасность работников при осуществлении работ по подъему оборудования, а также не принял мер по проверке надежности строповки поднимаемого груза и предотвращению опасных инцидентов (нахождение работников в опасной зоне возможного падения груза). Кроме того, мужчина допустил к работе лицо без проведения с ним стажировки, обучения и проверки знаний.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU