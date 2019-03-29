Житель Тамбовщины пытался "подкупить" полицейских

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-29T14:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области суд вынес приговор 43-летнему жителю Кирсанова. Он признан виновным в покушении на дачу взятки, а также в нарушение правил дорожного движения. Как установили следователи, вечером 29 ноября 2018 года этот мужчина, будучи пьяным, сел за руль легкового автомобиля и поехал из Кирсанова в сторону Рассказовского района. При этом, ранее он уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде. На участке автодороги «Тамбов-Пенза» машину остановили госавтоинспекторы, которые при проверке документов заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

- В связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования для составления административного материала мужчина был препровожден инспекторами ДПС в патрульный автомобиль. В служебном автомобиле водитель, желая избежать уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался передать сотруднику полиции 15 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление административного материала, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Однако его преступный умысел не был доведен до конца, так как полицейский отказался от незаконного денежного вознаграждения.

Суд приговорил кирсановца к наказанию в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU