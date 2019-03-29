Тамбовщине выделят 10 млн рублей на библиотеку нового поколения

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-29T14:24:34+03:00

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В 2019 году Тамбовская область получит из федерального бюджета 10 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура» на создание модельной библиотеки Победу в конкурсе, организованном Министерством культуры РФ, одержала Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района и теперь ее ждет модернизация.

- На ее базе будет создана библиотека нового поколения. Создание модельных библиотек подразумевает оснащение библиотеки, модернизацию обслуживания на основе внедрения информационных технологий в библиотечную практику. Это предоставит пользователям доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати, доступ к сети Интернет и Национальной электронной библиотеке, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

По информации регионального управления культуры и архивного дела, на Тамбовщине 14 библиотек соответствуют стандартам модельных. В целом в регионе библиотечным обслуживанием охвачено около 50 процентов населения, что почти на 15% выше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU