В Тамбове в районе Северной площади появится «кольцо»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-29T13:43:14+03:00

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В Тамбове на улице Мичуринской в районе Северной площади собираются сделать перекресток с круговым движением из-за высокого трафика движения после запуска обновленного автовокзала. К тому же, проблем на дорогах добавило и открытие неподалеку торгового центра.

- Достигнуты договоренности с владельцами торгового центра о том, что они поучаствуют и в проектировании, и непосредственно в обустройстве проезжей части и пешеходных переходов, - сказал Юрий Кузьменко, председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги», депутат Тамбовской областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU