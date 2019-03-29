2019-03-29T13:43:14+03:00
Общество

В Тамбове в районе Северной площади появится «кольцо»

Круговой перекресток поможет разгрузить улицу Мичуринскую
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове на улице Мичуринской в районе Северной площади собираются сделать перекресток с круговым движением из-за высокого трафика движения после запуска обновленного автовокзала. К тому же, проблем на дорогах добавило и открытие неподалеку торгового центра.

- Достигнуты договоренности с владельцами торгового центра о том, что они поучаствуют и в проектировании, и непосредственно в обустройстве проезжей части и пешеходных переходов, - сказал Юрий Кузьменко, председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги», депутат Тамбовской областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24