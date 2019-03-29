В Тамбове в районе Северной площади появится «кольцо»
Круговой перекресток поможет разгрузить улицу Мичуринскую
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В Тамбове на улице Мичуринской в районе Северной площади собираются сделать перекресток с круговым движением из-за высокого трафика движения после запуска обновленного автовокзала. К тому же, проблем на дорогах добавило и открытие неподалеку торгового центра.
- Достигнуты договоренности с владельцами торгового центра о том, что они поучаствуют и в проектировании, и непосредственно в обустройстве проезжей части и пешеходных переходов, - сказал Юрий Кузьменко, председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги», депутат Тамбовской областной Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU