В Тамбове на Мичуринской ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-29T13:16:59+03:00

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30 марта в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения матча "Звезд" а также первенства футбольной национальной лиги между командами ФК «Тамбов» и ФК «Луч» (Владивосток) в Тамбове ограничат движение автомобилей. Так, будет запрещена стоянка и прекращено движение транспортных средств (кроме общественного транспорта) по дороге-дублеру улицы Мичуринской, на участке от дома №170 по улице Мичуринской до улицы Васильковой, с 6 утра и до окончания мероприятия.

- Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» дано поручение разработать схему и установить в соответствии с ней средства регулирования дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU