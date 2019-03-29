Белгородцы украли косметику из магазина в Тамбовской области
В дежурную часть полиции Кирсанова 28 марта днем поступило сообщение о краже в магазине, расположенном на улице Заводской. Как оказалось, неизвестные украли прямо с прилавка косметическую продукцию.
Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным в ходе проведения оперативных мероприятий выявили, что преступление совершили двое жителей Белгородской области - 30 и 31-летний мужчины. Их личности установили благодаря записям с камер видеонаблюедения. Как оказалось, они работали в Тамбовской области сменно-вахтовым методом.
- Оба подозреваемых доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Похищенное изъято и возвращено в магазин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание определяет виновному штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU