Белгородцы украли косметику из магазина в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-29T12:43:25+03:00

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В дежурную часть полиции Кирсанова 28 марта днем поступило сообщение о краже в магазине, расположенном на улице Заводской. Как оказалось, неизвестные украли прямо с прилавка косметическую продукцию.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным в ходе проведения оперативных мероприятий выявили, что преступление совершили двое жителей Белгородской области - 30 и 31-летний мужчины. Их личности установили благодаря записям с камер видеонаблюедения. Как оказалось, они работали в Тамбовской области сменно-вахтовым методом.

- Оба подозреваемых доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Похищенное изъято и возвращено в магазин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание определяет виновному штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU