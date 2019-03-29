2019-03-29T12:00:06+03:00
Общество

Тамбовская 11-классница - призер Всероссийской олимпиады школьников по экономике

Девушку зовут Мария Лиходиевская
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта управления образования и науки Тамбовской областиФото: с сайта управления образования и науки Тамбовской области
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В Москве завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Победителями стали 22 участника, призерами - 104 финалиста. Финал проходил с 23 по 27 марта. В соревновании приняли участие 283 школьника из 61 региона России. Одним из призеров олимпиады по экономике стала ученица 11 класса лицея №14 города Тамбова Мария Лиходиевская.

- Мария уже второй год подряд принимает участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Наставники девушки - Светлана Баранова и Оксана Новоструева - учителя экономики и обществознания лицея №14 гордится своей воспитанницей, ведь ей удалось показать значительный рост результата по сравнению с прошлым годом, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады смогут поступить в любой российский вуз без экзаменов на направление, соответствующее профилю олимпиады.

Тамбовская школьница Мария Лиходиевская решила, что для получения высшего образования выберет Национально исследовательский университет «Высшая школа экономики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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