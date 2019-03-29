В Тамбовскую область привезут чудотворную икону «Избавительница от бед»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-29T11:31:15+03:00

Пред иконой преклоняются с мольбой о здоровье детей, об освобождении от зависимостей и излечение от тяжелых болезней Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В храмы Мичуринской епархии доставят чудотворную икону Божией Матери «Избавительница от бед», считающуюся величайшей святыней Самарского края и всего Среднего Поволжья.

Икону сопровождают казаки, которые по пути следования посещают православные храмы. За пять лет святыня побывала в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и многих других городах и республиках.

- В Первомайском районе святыня пробудет с 4 по 8 апреля, в Мичуринске с 9 по 10 апреля, В Петровском районе с 11 по 12 апреля, В Сосновском районе с 13 по 14 апреля, в Моршанске и Моршанском районе с 15 по 16 апреля. В Мичуринский район икону привезут 8 апреля, 10 и 11, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

В 1917 году уроженке села Ташла Самарской губернии Екатерине Чугуновой Богородица во сне указала место, где находится ее чудотворный образ. По дороге к этому месту Екатерина увидела, как два ангела пронесли Светозарную икону Пресвятой Богородицы и исчезли. В овраге, на месте, указанном ангелами, и была обретена в земле небольшая икона Божией Матери. Из земли тут же забил источник. Явленную икону поместили в Ташлинскую Троицкую церковь, но священник усомнился в чудесном явлении иконы. Через два месяца она таинственным образом исчезла из закрытого храма. Сельчане видели только, как яркая молния мелькнула от храма к святому источнику. В декабре того же года, когда священник поверил в силу иконы, её нашли плавающей в колодце на поверхности воды. Икона и источник обладают целительными свойствами.

ИСТОЧНИК KP.RU