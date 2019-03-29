2019-03-29T10:41:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина с ножом в руках угрожал сожительнице убийством

Печальных последствий удалось избежать благодаря действиям полицейских
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции поселка Сосновка 28 марта поступило сообщение от 42-летней женщины. Она сообщила, что сожитель угрожал ей убийством в доме на улице Мичурина.

На место происшествия выехала оперативная группа. Стражи порядка установили, что сожители поругались, и во время конфликта 45-летний мужчина, держа в руке нож, высказывал угрозы 42-летней гражданской жене.

- Сотрудники полиции утихомирили дебошира и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Вещественное доказательство – нож был изъят и отправлен на экспертизу. - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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