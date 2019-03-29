Тамбовчанка на ходу выпала из автобуса

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-29T09:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Происшествие в пассажирском автобусе зафиксировали 28 марта в 7 часов 15 минут на улице Кооперативная в районе дома №14 села Петровское Петровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летний водитель автобуса «ГАЗ-322132» тронулся от остановки общественного транспорта, не закрыв двери маршрутки. В этот момент из салона выпала 52-летняя женщина.

- В результате происшествия женщина самостоятельно обратилась в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU