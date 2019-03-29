На Тамбовщине сына будут судить за убийство отца

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-29T09:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

По обвинению в убийстве отца перед судом в Тамбовской области предстанет сын. Так, 26 января в одном из домов поселка Мичурин Мичуринского района было обнаружено тело 58-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления обвиняется 32-летний сын потерпевшего, проживавший вместе с ним.

Как установили следователи, утром 26 января в ходе ссоры с отцом из-за бытовых вопросов сын нанес ему удар ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина сразу скончался.

- Родственники проживали вдвоем и конфликты между ними происходили периодически. Сын неоднократно «поднимал руку» на отца, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU