В Тамбове двое ростовчан украли сейф с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-28T17:20:19+03:00

Мужчины попытались перевезти его на угнанной иномарке, но их задержали полицейские

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В Тамбове полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Ростовской области 36 и 37 лет. Мужчины украли сейф с крупной денежной суммой в одной из организаций областного центра и хотели перевезти его на похищенной в Воронеже иномарке «Ниссан-Мурано», принадлежащей 33-летнему мужчине. Воронежские полицейские выехали в Тамбов. Причастность задержанных к краже машины в Воронеже подтвердилась. Автомобиль у угонщиков изъяли.

- Подозреваемые находятся под стражей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Воронежской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU