2019-03-28T18:01:38+03:00
Политика

В Тамбовской области высадился военный спецназ

В боевой подготовке участвуют около 1 тысячи человек
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба ЗВОФото: пресс-служба ЗВО
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Военнослужащие Западного военного округа на учениях в Тамбовской области отрабатывают захват и уничтожение объектов условного противника. Спецназа выполняет десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет», а также совершает марш-бросок.

- Для отработки задач по захвату и уничтожению различных военных объектов военнослужащие совершат марш на штатной технике, в частности, будут применяться бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», - сообщает пресс-служба ЗВО. - Особое внимание на учениях уделяется организации диверсий в тылу условного противника, поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, отрабатываются элементы ведения боя мобильными группами, а также охрана и оборона важных объектов.

Всего к боевой подготовке привлечены около одной тысячи военнослужащих, задействовано более двухсот единиц вооружения и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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