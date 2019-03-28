Тамбовщина присоединится к международной акции «Час земли»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-28T16:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Котовск заявил об участии в международной ежегодной экологической акции «Час земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). В субботу, 30 марта, в городе, как и по всему миру, с 20:30 до 21:30 будет выключено освещение в знак неравнодушия к будущему планеты. Освещение городских фонарей и организаций Котовска также будет уменьшено на это время.

Организаторы «Часа земли» рекомендуют отключать: верхнее освещение в комнатах (в доме или офисе); наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность; компьютеры; праздничную иллюминацию; неоновые рекламные вывески; телевизоры; настольные лампы; ненужные электрические приборы.

Кроме того, с девяти утра в приемном пункте, расположенном в здании администрации города Котовска, каждый желающий сможет сдать отработавшие свой срок батарейки. Для этого в фойе на первом этаже установлен специализированный контейнер.

Добавим, что в текущем году акция «Час земли» состоится в 13-ый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU