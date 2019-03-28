2019-03-28T15:26:43+03:00
Общество

«Театр, где играют дети»: в Тамбове проведут необычный фестиваль

Все участники - в возрасте до 18 лет
Ирина БУРЯКОВА
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2 и 3 апреля в Тамбове состоится конкурс-фестиваль «Театр, где играют дети». В нем примут участие детские и юношеские драматические коллективы и кукольные театры. Ожидаются участки из Башкортостана, Курской, Белгородской, Ярославской, Рязанской областей, Донецкой Народной Республики и, конечно же, Тамбовской области.

Свое искусство на сценической площадке Тамбовского молодежного театра продемонстрируют 13 детских театральных коллективов, каждый из которых готовит игровую интерактивную программу со зрителями перед началом своего спектакля. Возраст исполнителей театральных постановок не превышает 18 лет. Открытие конкурса состоится 2 апреля в 11:00. Закрытие и церемония награждение победителей - 3 апреля.

- В период проведения фестиваля в фойе театра будет организована фотозона, где участники впишут свои имена в историю конкурса, зрителей встретят ростовые герои из любимых мультфильмов, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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