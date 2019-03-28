В Тамбове на Магистральной пока не могут сделать пешеходный переход

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-28T14:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос строительства пешеходного перехода на улице Магистральной областного центра, где не так давно появился новый жилой комплекс, стоит на контроле в администрации города. Загвоздка состоит в том, что в настоящее время работы по строительству автомобильной дороги улице Магистральной, на участке от улицы Мичуринской до улицы Бастионной, не завершены.

- В администрации города Тамбова сейчас решается вопрос об изыскании дополнительных средств на проведение работ по расширению дорожного полотна до 4 полос за счет строительства дополнительных полос на участке дороги от ул. Чкалова до ул. Мичуринской. В рамках этой реконструкции будут проведены работы по обустройству дороги по ул. Магистральной, на участке от ул. Мичуринской до ул. Бастионной, необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. В том числе планируется установить в районе домов 39, 41 пешеходный переход, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU