2019-03-28T14:59:33+03:00
Общество

В Тамбове на Магистральной пока не могут сделать пешеходный переход

На это есть определенные причины
Ксения АЛЕШИНА
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Вопрос строительства пешеходного перехода на улице Магистральной областного центра, где не так давно появился новый жилой комплекс, стоит на контроле в администрации города. Загвоздка состоит в том, что в настоящее время работы по строительству автомобильной дороги улице Магистральной, на участке от улицы Мичуринской до улицы Бастионной, не завершены.

- В администрации города Тамбова сейчас решается вопрос об изыскании дополнительных средств на проведение работ по расширению дорожного полотна до 4 полос за счет строительства дополнительных полос на участке дороги от ул. Чкалова до ул. Мичуринской. В рамках этой реконструкции будут проведены работы по обустройству дороги по ул. Магистральной, на участке от ул. Мичуринской до ул. Бастионной, необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. В том числе планируется установить в районе домов 39, 41 пешеходный переход, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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