Тамбовчанин на «Шкоде» попал в аварию в Рязанской области
31-летнему мужчине понадобилась помощь медиков
Мужчина врезался в барьерное ограждение и перевернулся
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Как сообщает УМВД России по Рязанской области, 27 марта около 06:40 утра на 138-м километре автодороги «Рязань-Александро-Невский», 31-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Шкода Фабиа», пострадал в ДТП.
По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением, из-за чего врезался в барьерное ограждение с последующим опрокидыванием. Тамбовчанин получил травмы. Ему была оказана помощь на месте происшествия.
Фото: УМВД России по Рязанской области
ИСТОЧНИК KP.RU