2019-03-28T14:23:49+03:00
Происшествия

Тамбовчанин на «Шкоде» попал в аварию в Рязанской области

31-летнему мужчине понадобилась помощь медиков
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Мужчина врезался в барьерное ограждение и перевернулсяМужчина врезался в барьерное ограждение и перевернулся
Изменить размер текста:

Как сообщает УМВД России по Рязанской области, 27 марта около 06:40 утра на 138-м километре автодороги «Рязань-Александро-Невский», 31-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Шкода Фабиа», пострадал в ДТП.

По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением, из-за чего врезался в барьерное ограждение с последующим опрокидыванием. Тамбовчанин получил травмы. Ему была оказана помощь на месте происшествия.

Фото: УМВД России по Рязанской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове двое ростовчан украли сейф с крупной суммой денег
Тамбовщина присоединится к международной акции «Час земли»
«Театр, где играют дети»: в Тамбове проведут необычный фестиваль
В Тамбове на Магистральной пока не могут сделать пешеходный переход
Для украшения Тамбова купят флагов на миллион рублей
В Тамбове вынесли приговор группе иностранных наркоторговцев
Из квартиры тамбовчанки родственница украла 8 тысяч рублей
Директор тамбовской сельхозорганизации не заплатил более 13 млн рублей налогов
В Тамбовской области госавтоинспекторы задержали наркозакладчиков
В Тамбовской области мужчина из-за обиды угнал иномарку у собутыльника
В Тамбове проходит фестиваль авиамоделирования
Мошенник продал тамбовчанке несуществующую путевку в Ялту
На «Южном обходе» Тамбова столкнулись два автомобиля
Тамбовчанина, который ехал вместе с сыном-инвалидом, обложили матом в автобусе
Скончался тамбовский нейрохирург, проработавший в медицине более 30 лет
Тамбовчане могут получить ценные призы за макулатуру