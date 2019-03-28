Тамбовчанин на «Шкоде» попал в аварию в Рязанской области

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-28T14:23:49+03:00

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Как сообщает УМВД России по Рязанской области, 27 марта около 06:40 утра на 138-м километре автодороги «Рязань-Александро-Невский», 31-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Шкода Фабиа», пострадал в ДТП.

По предварительной информации, водитель не справился с рулевым управлением, из-за чего врезался в барьерное ограждение с последующим опрокидыванием. Тамбовчанин получил травмы. Ему была оказана помощь на месте происшествия.

Фото: УМВД России по Рязанской области

ИСТОЧНИК KP.RU