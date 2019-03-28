Для украшения Тамбова купят флагов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-28T13:58:21+03:00

Стоимость флагов - от 450 до 2 тысяч рублей за штуку

За эти средства приобретут почти 900 полотнищ разного цвета и размера

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В ближайшее время в областном центре развесят 866 флагов самого разного цвета и размера. Их стоимость, как следует из закупки размещенной 26 марта, составляет 1 миллион 4 рубля. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения». Контракт финансируется из бюджета областного центра по программе «Благоустройство в городе Тамбове».

Что касается цветовой гаммы, то в большинстве своем областной центр украсят флаги красного, оранжевого и белого цвета, в меньшей степени будут представлены полотнища синего и желтого цветов. Цена флагов начинается от 450 рублей за одну штуку. Но есть в закупке и дорогие экземпляры. Так стоимость полотнищ «с тремя завязками» достигает 2 тысяч рублей за экземпляр. Примерно во столько же обойдутся флаги Российской Федерации, Тамбовской области и города Тамбова, каждого из которых намереваются купить по две штуки.

- Товар должен быть поставлен в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, - говорится в документации закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU