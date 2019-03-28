В Тамбове вынесли приговор группе иностранных наркоторговцев

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-28T13:25:24+03:00

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Наркополицейские в июне прошлого года получили информацию об иностранцах, занимающихся распространением наркотиков на Тамбовщине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены участники преступной группы. Ими оказалось шестеро выходцев из республик Средней Азии, которые поставляли героин в Тамбовскую и Саратовскую области.

Во время спецоперации оперативники и сотрудники отряда специального назначения «Гром» задержали двух членов группы. Еще четверых наркодилеров поймали в Саратовской области. В ходе проведения обысков были обнаружены и изъяты наркотические средства. По результатам исследования, проведенного экспертами, установлено, что это был героин.

- Общая масса изъятого наркотического вещества составила 860 граммов, что является крупным размером. В ходе расследования сотрудники следственного управления смогли определить роль и обязанности каждого члена преступного синдиката. - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантов виновными и приговорил участников преступной группы к различным срокам лишения свободы. Минимальный срок 10 лет лишения свободы получила женщина, остальные участники группы от 11 до 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU