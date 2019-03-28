Из квартиры тамбовчанки родственница украла 8 тысяч рублей
В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Тамбову с заявлением о краже денег обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на улице Степана Разина пропали 8 000 рублей, отложенные на покупку бытовой техники. На место происшествия выехали полицейские, которые опросили потерпевшую и соседей.
- Выяснилось, что кроме родственницы пенсионерки в этот день в квартиру никто не приходил. Полицейские установили местонахождение подозреваемой. 30-летняя женщина отрицать свою вину не стала и созналась в краже. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU