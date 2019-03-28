2019-03-28T13:06:28+03:00
Происшествия

Из квартиры тамбовчанки родственница украла 8 тысяч рублей

На эти деньги пенсионерка собиралась купить бытовую технику
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Тамбову с заявлением о краже денег обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на улице Степана Разина пропали 8 000 рублей, отложенные на покупку бытовой техники. На место происшествия выехали полицейские, которые опросили потерпевшую и соседей.

- Выяснилось, что кроме родственницы пенсионерки в этот день в квартиру никто не приходил. Полицейские установили местонахождение подозреваемой. 30-летняя женщина отрицать свою вину не стала и созналась в краже. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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