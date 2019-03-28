Директор тамбовской сельхозорганизации не заплатил более 13 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-28T12:34:07+03:00

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Тамбовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации».

По версии следствия, генеральный директор, будучи еще и главным бухгалтером, умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2, 3 и 4 кварталы 2015 года, а также за 1, 2 и 4 кварталы 2016 года заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета о якобы имевшем место приобретении товарно-материальных ценностей у других фирм. Затем руководитель фирмы предоставлял данные декларации в налоговый орган. Таким образом, он уклонился от уплаты более 13 млн рублей налогов.

- В целях обеспечения возмещения причиненного налоговым преступлением ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на транспортное средство, земельный участок и иное недвижимое имущество обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU