В Тамбовской области госавтоинспекторы задержали наркозакладчиков

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-28T12:07:12+03:00

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При патрулировании города Рассказово внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль "ВАЗ-2114". Машина двигалась с периодическими остановками, из нее выходили двое мужчин и что-то прятали под лавочками около домов.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Бдительные автоинспекторы решили проследить за автомобилем. По пути следования от улицы Советской до Пионерской "ВАЗ-2114" остановился 7 раз. Сомнений в том, что молодые люди формируют тайники-закладки с наркотиками, у полицейских уже не было.

- Запросив помощь второго экипажа, инспекторы блокировали машину и задержали подозреваемых. Сопротивление задержанные, которыми оказались 23-летние жители Тамбова и Таджикистана, не оказывали, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - После задержания они признались, что сделали 7 так называемых закладок. При дальнейшем обыске их автомобиля в салоне машины было обнаружено ещё 13 доз.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Молодые люди написали явку с повинной, с учетом тяжести преступления суд арестовал их на весь период следствия, в ходе которого предстоит выяснить, по чьему указанию они действовали.

- Как пояснил следователь СО МОМВД «Рассказовский» старший лейтенант юстиции Александр Алпацкий, в производстве которого находится это уголовное дело, задержанные рассказали, что за каждую закладку им обещали по 250 рублей. А происходило все в сети интернет, - отмечают в полиции. - По указанию пока неустановленного лица они забирали расфасованный опт наркотика и производили формирование тайников-закладок.

В настоящее время в отношении подозреваемых стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ, каким будет наказание - решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU