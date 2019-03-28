В Тамбовской области мужчина из-за обиды угнал иномарку у собутыльника

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-28T11:44:03+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску 24 марта поступило сообщение об угоне автомобиля «Форд Мустанг» неподалеку от дома на улице Береговой. Иномарка принадлежала 63-летнему мичуринцу.

Стражи порядка выяснили, что накануне вечером в гостях у потерпевшего находился его 40-летний знакомый. Приятели употребили алкоголь, после чего поссорились. Гость ушел домой, затаив обиду, а на следующее утро угнал машину у собутыльника.

- Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Запись видеонаблюдения, которую исследовали сотрудники полиции, подтвердила произошедшее. Автомобиль возвращен законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи грозит виновному штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU