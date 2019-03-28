2019-03-28T11:01:38+03:00
Спорт

В Тамбове проходит фестиваль авиамоделирования

Участие в нем принимают более 70 спортсменов
Ксения АЛЕШИНА
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Второй этап фестиваля состоится 30 мартаВторой этап фестиваля состоится 30 марта
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Открытый фестиваль авиамоделирования Тамбовской области стартовал 23 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина. Он объединил свыше 70 спортсменов-авиамоделистов, школьников, педагогов из Липецка, Тамбова и пяти муниципалитетов Тамбовщины.

- По итогам первого фестивального дня лучший результат в командном зачёте в классах комнатных авиационных моделей (F-1D) показала команда лаборатории беспилотных летательных аппаратов Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина «URS Lab & Clubе» под руководством Александра Арзамасцева, которая была награждена почётным кубком. Все победители и призёры первого соревновательного дня фестиваля награждены дипломами управления образования и науки Тамбовской области, - прокомментировали в региональном управлении образования и науки.

На следующем этапе фестиваля, который состоится 30 марта, пройдут состязания юных участников и спортсменов-авиамоделистов с новейшими беспилотными летательными аппаратами: квадро- и мультикоптерами, а также с демонстрационными полетами радиоуправляемых моделей. Кроме того, в этот день разыграют кубок ТГУ им. Г.Р.Державина по дрон-рейсингу (Indoor Drone Racing, Second TSU Cup, 2019).

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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