2019-03-28T10:06:19+03:00
Происшествия

Мошенник продал тамбовчанке несуществующую путевку в Ялту

Женщина заплатила аферисту 31 тысячу рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть УМВД по городу Тамбову обратилась местная жительница. Она рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже недорогой путевки в пансионат «Волга» в Ялте. Женщина позвонила по указанному телефону и забронировала номер. После того, как она перевела 31 тысячу рублей, то телефоны пансионата стали недоступны. Тогда тамбовчанка поняла, что стала жертвой мошенника.

- Хотелось бы обратиться к жителям области с убедительной просьбой быть предельно внимательными при бронировании путевок на отдых через интернет-сайты. Помните, что под видом сайтов пансионатов и частных гостиниц могут действовать мошенники, и с помощью этих лже-сайтов выманивать у вас оплату путевок, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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